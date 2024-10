Wegberg (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 20. Oktober, warfen bislang unbekannte Personen gegen 00.30 Uhr einen Feuerwerkskörper gegen die Eingangstür eines Hauses an der Krankenhausstraße. Durch die Explosion wurde die Haustür beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch ...

mehr