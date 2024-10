Erkelenz (ots) - Aus einem an der Paul-Rüttchen-Straße parkenden Lkw stahlen bislang unbekannte Täter etwa 250 Liter Dieselkraftstoff. Die Tat wurde zwischen 17.45 Uhr am Donnerstag (17. Oktober) und 6.30 Uhr am Freitag (18. Oktober) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

