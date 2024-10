Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am Freitag, 18. Oktober, beobachtete ein Zeuge an der Mittelstraße einen Mann, der um einen Pkw herumging und offenbar versuchte, ihn zu öffnen. Zunächst gelang ihm dies nicht. Kurz darauf trat er wieder an das Fahrzeug heran und öffnete es diesmal. Anschließend setzte er sich in den Pkw und entfernte sich nach einigen Minuten zu Fuß in Richtung Lärchenweg. Aufgrund seiner Beobachtungen ...

mehr