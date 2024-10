Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Windschutzscheibe vermutlich durch Steinwurf beschädigt/ Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

Auf der Alfred-Wirth-Straße ereignete sich am Donnerstag, 17. Oktober, gegen 7.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Erkelenz befuhr mit seinem Fahrzeug die Alfred-Wirth-Straße aus Richtung Erkelenz kommend in Richtung Autobahn 46. Zwischen der Richard-Lucas-Straße und dem Wockerather Weg hörte er einen lauten Knall und musste feststellen, dass seine Windschutzscheibe geborsten war. Nach ersten Erkenntnissen könnte aufgrund der Beschädigung ein Steinwurf die Ursache für den Schaden sein. Dem jungen Mann gelang es nach dem Geschehen, unfallfrei anzuhalten. Er gab bei der Anzeigenerstattung an, dass er kurz vor dem Ereignis einen Radfahrer auf dem rechtsseitigen Radweg erkannt habe. Ob dieser den Stein geworfen habe oder jemand anderes könne er nicht angeben. Eine Brücke oder ähnliches befindet sich nicht in der Umgebung des Unfallortes und auch eine Kollision mit einem Tier konnte ausgeschlossen werden. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den Radfahrer, der mit einer gelben Warnweste bekleidet war, sich zu melden. Auch Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg anzurufen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

