Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer nach Unfall mit Zweirad gesucht

Heinsberg-Horst (ots)

Am Sonntag, 20. Oktober, ereignete sich gegen 17.55 Uhr auf der Mühlenteichstraße ein Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Jugendliche aus Heinsberg war mit ihrem Motorrad KTM Duke auf der Mühlenteichstraße aus Richtung Himmerich kommend in Richtung Horst unterwegs. In einem Kurvenbereich kam ihr ein schwarzer BMW nach ihren Angaben sehr schnell entgegen. Dieser fuhr aus Richtung Bahnhof in Richtung Himmerich. In der Kurve geriet das Fahrzeug nach Angaben der jungen Frau weit in ihre Fahrbahn hinein, wodurch sie ausweichen musste und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie stützte in ein dortiges Feld und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des BMW hielt nicht an, um sich um die junge Frau zu kümmern, sondern setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei den Pkw-Fahrer sich zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu kontaktieren, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Website der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

