Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen beobachten versuchten Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Freitag, 18. Oktober, beobachtete ein Zeuge an der Mittelstraße einen Mann, der um einen Pkw herumging und offenbar versuchte, ihn zu öffnen. Zunächst gelang ihm dies nicht. Kurz darauf trat er wieder an das Fahrzeug heran und öffnete es diesmal. Anschließend setzte er sich in den Pkw und entfernte sich nach einigen Minuten zu Fuß in Richtung Lärchenweg. Aufgrund seiner Beobachtungen verständigte der Zeuge die Polizei. Er gab an, dass der unbekannte Täter etwa 20 bis 30 Jahre alt war, einen dunklen Bart hatte und arabisch wirkte. Er war mit einem roten Sweatshirt sowie einer blauen Hose bekleidet und trug eine Umhängetasche bei sich. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Die Ermittlungen dauern an.

