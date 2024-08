Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW aus der verschlossenen Garage entwendet

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Freitagmorgen wird die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg zu einem Fahrzeugdiebstahl in der Straße "Im Pfaffental" gerufen. Unbekannte Täter entwendeten dort den PKW des Geschädigten aus dessen verschlossener Garage. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten VW Polo, mit Kuseler Kennung, aus dem Jahre 2012. Bereits vor einigen Tagen, seien aus dem Anwesen mehrere Schlüssel, unter anderem auch der Fahrzeugschlüssel, entwendet worden. Aufgrund der Spurenlage dürfte von einem Tatzusammenhang auszugehen sein. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise, insbesondere mit Bezug auf den entwendeten PKW, nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373/822111 bzw. per E-Mail unter: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

