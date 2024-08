Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauscht im Straßenverkehr

Schiersfeld (ots)

Ein 20-jähriger ist am frühen Donnerstagabend unter Drogeneinfluss mit seinem E-Scooter unterwegs. Während der Kontrolle gab er zu, dass er vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert hat. Hieraufhin wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC und der Fahrer musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Den E-Scooter und andere Kraftfahrzeuge durfte er an diesem Abend nicht mehr in Betrieb nehmen.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. |pirok

