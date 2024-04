Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen Geldautomaten in Vellmarer Einkaufszentrum auf: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Einkaufszentrum in Vellmar eingebrochen und haben dort einen Geldautomaten aufgebrochen. Die Kriminalpolizei geht von professionell agierenden Tätern aus. Die Unbekannten waren über das Dach in das Gebäude eingebrochen, hatten anschließend eine gemauerte Wand brachial zerstört und waren so an den Geldautomaten gelangt. Diesen brachen sie mit ihrem mitgebrachten Werkzeug aufwendig auf, entwendeten Bargeld und ergriffen die Flucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich die Tat offenbar zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen ereignet. Der Sachschaden, den die Täter in dem Markt durch ihr brachiales Vorgehen verursachten, beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 50.000 Euro. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Einkaufszentrums in der Straße "Lange Wender" möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

