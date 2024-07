Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreise Emmendingen

Stadt Freiburg

Breisgau-Hochschwarzwald -- Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs auf der BAB 5 - die Polizei sucht Zeugen

mögliche Geschädigte !

Ereigniszeit: 29.07.2024 - etwa 21:00 Uhr

Zur genannten Zeit gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Gemeldet wurde die auffällige Fahrweise eines Pkw-Fahrers. Unter anderem wurden Auffälligkeiten beim Fahrstreifenwechsel und Beinahe-Zusammenstöße sowie Schlangenlinien mitgeteilt.

Die Polizei konnte nach einem etwa 20-minütigen Fahndungseinsatz einen 71-Jährigen einer Kontrolle unterziehen, der nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige gelangt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fiel der Mann, der mit einem Audi A4 der Farbe schwarz und Lörracher Zulassung unterwegs war, auf der Südfahrbahn der BAB 5, bereits in etwa Höhe der Anschlusstelle Herbolzheim auf.

Von Herbolzheim aus fuhr der Mann weiter in Richtung Süden und wurde dann unweit der Anschlussstelle Hartheim, etwa 40 Kilometer weiter, kontrolliert. Er hatte in Höhe Hartheim zuvor einen Lkw gestreift. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000,00 Euro.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es zwischen Herbolzheim und Hartheim zu Gefährdungen oder gar Schädigungen kam, die bisher nicht bekannt sind.

Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich rund um die Uhr bei der Verkehrspolizei in Freiburg zu melden, Tel. 0761 882 3100.

