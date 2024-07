Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach -- Falschfahrer im Nollinger Bergtunnel - Zeugen-/Geschädigtenaufruf der Polizei

Freiburg (ots)

Ereigniszeit: 29.07.2024 - 16:15 Uhr

Zur genannten Zeit war kurzzeitig ein Falschfahrer auf der Autobahn A 861 unterwegs. Der Fahrer eines olivgrünen Fiat Panda mit Waldshuter Zulassung befuhr zunächst die Autobahn A 861 von Rheinfelden kommend und fuhr am Autobahndreieck Hochrhein auf die Autobahn A 98 in Fahrrichtung Rheinfelden Ost / Minseln auf.

Noch vor dem Herrschaftsbucktunnel führte der Pkw-Fahrer ein Wendemanöver durch, um in der Folge am Autobahndreieck Hochrhein entgegen der Fahrtrichtung wieder zurück in Richtung Rheinfelden / Landesgrenze zu fahren.

Im Nollinger Bergtunnel konnten Verkehrsteilnehmer den falschfahrenden Pkw zum Anhalten bewegen, woraufhin der Fahrer erneut wendete und in Fahrtrichtung Lörrach weiterfuhr.

Einem aufmerksamen Zeugen, der dem Fiat Panda folgte, ist es zu verdanken, dass das Fahrzeug im Stadtgebiet Lörrach von der Verkehrspolizei kontrolliert werden konnte. Der Führerschein des 90-jährigen Fahrers wurde sichergestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es während der Falschfahrt zu keinen Unfällen. Es dürfte jedoch zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein, da der betreffende Streckenabschnitt stark frequentiert war.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, sucht Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden.

Weiterhin werden diejenigen Verkehrsteilnehmer als Zeugen gesucht, die den Falschfahrer im Nollinger Bergtunnel zum Anhalten brachten und ggf. kurz Kontakt zu diesem hatten.

VD Weil, AH

PP Freiburg, FLZ / Michael Pannier

