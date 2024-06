LPI-J: Einbruch in Bauwagen

Apolda (ots) - Am Wochenende wurde in die Kleingartenanlage "Stobraer Höhe" in Apolda eingebrochen. Ein oder mehrere Unbekannte haben dort eine der Lauben aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge, Spirituosen und Lebensmittel, im Wert von ca. 700 Euro gestohlen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

