POL-PDKL: Kleinkraftradfahrer unter Drogeneinfluss

Dunzweiler (ots) - Am Donnerstagnachmittag konnte durch Sondereinsatzkräfte der Polizei ein seit längerer Zeit gesuchter Straftäter festgenommen werden. Der per Haftbefehl gesuchte 23-Jährige aus dem Südkreis wurde gegen 14:00 Uhr widerstands-los in Handschellen gelegt. Im Anschluss wurde er der zuständigen Haftanstalt zugeführt. |pikus Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Kaiserslautern Pressestelle ...

