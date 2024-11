Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Pkw zerkratzt - Versuchter Einbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Heubach: Unfallflucht

Ein 11-jähriger Junge wollte am Mittwoch gegen 12:40 Uhr am Kreisverkehr Hauptstraße/Gmünder Straße mit seinem Roller die Straße überqueren. Ein Fahrzeug hielt vor dem Fußgängerüberweg zunächst an. Allerdings fuhr der Pkw-Lenker zu früh an und erfasste den Jungen am Fuß, so dass dieser zu Boden stürzte. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr einen Seat Ibiza, der in der Hofherrnstraße auf einem Parkstreifen am Straßenrand geparkt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Pkw zerkratzt

Ein Audi, der von Sonntagabend bis Mittwochmorgen in der Oberen Wöhrstraße geparkt war, wurde von einem Unbekannten auf der Fahrerseite zerkratzt. Das Polizeirevier Aalen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Grablichter entwendet

Unbekannte Diebe entwendeten auf dem Waldfriedhof im Stadionweg zwischen Montagmittag und Mittwochmittag an fünf Gräbern festverbaute Grablichter. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Lichter nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Falsche Richtung im Kreisverkehr

Am Dienstag gegen 12:50 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pedelec entgegen der vorgeschriebenen Fahrrichtung in den Kreisverkehr Triumphstadt/Burgstallstraße ein. Ein 61-jähriger Hyundai-Lenker wartete vor der Einfahrt in den Kreisverkehr, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr durchfahren zu lassen. Als von links kein Fahrzeug mehr zu sehen war, fuhr er in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er den, entgegen der Fahrtrichtung fahrenden, Pedelec-Fahrer, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Am Donnerstag gegen 1 Uhr versuchte ein Dieb in ein Firmengebäude in der Röhlinger Straße einzudringen. Hierzu benutzte er einen Stuhl als Aufstiegshilfe und versuchte ein Fenster auf der rechten Gebäudeseite aufzuhebeln, was letztendlich jedoch nicht gelang. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Am Mittwoch um 16 Uhr parkte ein 21-Jähriger seinen VW auf einen Parkplatz am Ärztezentrum in der Karlstraße, auf der Parkplatzseite in Richtung Bahnhof ein. Hierbei streifte er vermutlich einen danebenstehenden schwarzen Kleinwagen. Nachdem er sein Fahrzeug um geparkt hatte und zur Unfallstelle zurückkam, war der schwarze Kleinwagen nicht mehr vor Ort. Das Fahrzeug müsste eventuell auf der linken Seite im Bereich der Heckstoßstange / Kotflügel beschädigt sein. Der Fahrer bzw. Halter des PKW wird gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 zu melden.

