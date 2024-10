Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Alte Ascheberger Straße/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstag (08.10.) in den Morgenstunden zwischen 09.40 Uhr und 10.30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster des im Außenbereich gelegenen Hauses auf und durchsuchten die Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Hinweise bitte an die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell