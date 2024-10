Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Flamschen/Radfahrer schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad kam es am Dienstag Morgen (08.10., 07.00 Uhr) in Flamschen. Ein 53-jähriger Coesfelder war mit seinem Fahrrad aus Richtung Lette kommend in Fahrtrichtung L581 unterwegs, als ein Autofahrer an der Kreuzung südöstlich der Freilichtbühne aus Richtung L581 kommend nach rechts abbog. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern musste der 53-jährige nach links ausweichen und stürzte mit seinem Fahrrad in den dortigen Straßengraben. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun nach dem Flüchtigen.

Eventuelle Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 02541-140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

