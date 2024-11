POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfall - PKW-Aufbruch

Aalen (ots) - Heubach: Unfallflucht Ein 11-jähriger Junge wollte am Mittwoch gegen 12:40 Uhr am Kreisverkehr Hauptstraße/Gmünder Straße mit seinem Roller die Straße überqueren. Ein Fahrzeug hielt vor dem Fußgängerüberweg zunächst an. Allerdings fuhr der Pkw-Lenker zu früh an und erfasste den Jungen am Fuß, so dass dieser zu Boden stürzte. Der Verursacher ...

