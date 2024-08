POL-SN: Schwerer Unfall in Schwerin: 59-jähriger Radfahrer verletzt

Schwerin (ots) - Bei einem Unfall mit einem Lieferfahrzeug wurde gestern Nachmittag eine 86-jährige Fußgängerin in Schwerin Lankow verletzt. Der 21-jährige deutsche Lieferant sei in der Schleswiger Straße rückwärtsgefahren und erfasste die Rentnerin, die sich mit ihrem Rollator am Straßenrand bewegte. Beim Sturz verletzte sich die 86-jährige Deutsche am Bein und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Eine Behandlung ...

mehr