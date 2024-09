LPI-NDH: Auffahrunfall mit verletzter Person

Mühlhausen (ots) - Am Dienstagmorgen kam es zu der Bedrohung eines 17-Jährigen gegenüber eines Gleichaltrigen am Kreuzgraben. Anhand der Täterbeschreibung konnte der Tatverdächtige am Busbahnhof in Mühlhausen gestellt werden. Nachdem der Jugendliche durch Polizeibeamte den strafprozessualen Maßnahmen unterzogen wurde, griff dieser unvermittelt die Polizisten an. Er konnte dennoch fixiert werden. Währenddessen ...

mehr