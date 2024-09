Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Renitenter Mann greift Polizisten

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend beschädigte ein 35-Jähriger in der Wendewehrstraße die Zugangstür zu einem Unterkunftsgebäude. Die zur Klärung des Sachverhalts gerufenen Polizeibeamte grifft der Mann nach deren Eintreffen am Einsatzort mit einem Cuttermesser an. Durch das Messer wurden die Beamten, die den Mann zu Boden brachten, nicht verletzt. Das Cuttermesser wurde dem Delinquenten abgenommen. Während der Fixierung am Boden leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand. Hierdurch wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt sowie Einsatzmittel beschädigt.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde der renitente Mann in Gewahrsam genommen.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell