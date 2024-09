Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter erpresst Herausgabe von Geldbörse

Bad Langensalza (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter erpresste am Mittwoch gegen 00.45 Uhr von einem 24-Jährigen unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstandes in der Gothaer Straße die Herausgabe von seiner Geldbörse. Mit dieser entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. In dem Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Dokumenten des Geschädigten auch ein geringer Betrag an Bargeld. Der Täter wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt und soll etwa 185 cm groß und von schlanker Gestalt sein. Er trug dunkle Oberbekleidung und eine Softshelljacke des Sportartikelherstellers Nike.

Die Kriminalpolizei Mühlhausen ermittelt wegen des Verdachtes der räuberischen Erpressung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Beschriebenen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0237232

