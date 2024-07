Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240728 - 0760 Frankfurt - Innenstadt Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstag, den 27. Juli 2024 kam es gegen 06.15 Uhr in der Schäfergasse zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der 42-jährige obdachlose Geschädigte hatte sich einen Schlafplatz in der Schäfergasse gegenüber Hausnummer 12 eingerichtet. Hier kam es zum Zusammentreffen mit dem 21-jährigen Beschuldigten, in dessen Verlauf dieser den 42-Jährigen aus unbekannten Gründen mittels Schlägen und Tritten schwer verletzte. Vor Ort befindliche Zeugen konnten den Beschuldigten vom weiteren Einwirken auf den Geschädigten abhalten. Der Beschuldigte wurde durch eine alarmierte Streife festgenommen. Der Geschädigte kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen den wohnsitzlosen Beschuldigten wurde nach richterlicher Vorführung ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen insbesondere zum Ablauf und den Hintergründen der Tat aufgenommen.

