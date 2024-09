Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Aktueller Brand in zwei Mehrfamilienhäusern

Burg Stargard (ots)

In der Bachstraße in Burg Stargard läuft aktuell ein größerer Einsatz von Einsatzkräften. In einem der Mehrfamilienhäuser ist vermutlich auf einer Terrasse ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen sind auf das nebenstehende Haus übergegangen, so dass dort gerade der Dachstuhl qualmt und von der Feuerwehr gelöscht werden muss.

Nach aktuellem Stand wurden alle Personen rechtzeitig aus den Häusern evakuiert und blieben unverletzt.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Wir bitten mögliche Schaulustige, die Absperrungen zu beachten und die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit zu behindern. Außerdem sollten umliegende Anwohner vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten.

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell