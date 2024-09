BPOL NRW: Bundespolizei stellt Gleisläufer mit Drogen und fremden Dokumenten

Essen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, welche am 7. Mai 2024 am Essener Hauptbahnhof einem Mann den elektronischen Roller gestohlen haben. Gegen 7:40 Uhr sicherte der 39-Jährige seinen E-Scooter mit einem Schloss an einem Fahrradständer am Ausgang des Osttunnels des Essener Hauptbahnhofs. Als er gegen ...

mehr