Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl gegen gesuchten Dieb

Dortmund (ots)

Am Donnerstagmorgen (5. September) beabsichtigte ein Mann über den Flughafen Dortmund in das Bundesgebiet einzureisen. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Staatsanwaltschaft per U-Haftbefehl nach diesem suchen ließ.

Gegen 9:50 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 34-Jährigen der mit einem Flug aus Richtung Belgrad/ Serbien angereist war. Überprüfungen des serbischen Staatsbürgers zeigten, dass er durch die Staatsanwaltschaft Münster zur Fahndung ausgeschrieben war.

Das Amtsgericht Coesfeld hat gegen den Gesuchten Untersuchungshaft angeordnet, da er in Verdacht steht einen Wohnungseinbruchdiebstahl begangen zu haben. Demnach brach er im November 2016 in ein Einfamilienhaus in Rosendahl-Holtwick ein und entwendete dort Schmuck, elektronische Geräte und Bargeld. Erst als er im Schlafzimmer des Hauses auf eine Zeugin stieß, flüchtete er mit dem Stehlgut.

Bisher hielt sich der Serbe im Verborgenen auf, nun wurde er durch Bundespolizisten festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er nichts von der Tat wisse. Anschließend führten die Einsatzkräfte den Gesuchten zwecks Richtervorführung dem zuständigen Amtsgericht zu.

