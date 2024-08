Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Brandeinsatz - Unklare Rauchentwicklung zwischen zwei Wohngebäuden

Gielsdorf (ots)

Am Dienstag, 20.08.2024 wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alfter um 19:29 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung nach Gielsdorf alarmiert. Eine glimmende Dämmplatte, welche sich zwischen zwei Gebäudefassaden befand, war die Ursache für die Rauchentwicklung und konnte zügig abgelöscht werden.

Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhles zwischen zwei Wohngebäuden erkennbar. Zur besseren Erkundung der Rauchursache wurden in einem Bereich Dachpfannen des Wohngebäudes abgenommen. Zwischen den beiden Fassadenwänden, in einer Fuge, konnte mittels Wärmebildkamera eine glimmende Dämmplatte lokalisiert werden. Zur Entnahme der Dämmplatte musste ein Fassadenschlitz aufgestemmt werden. Die glimmende Dämmplatte konnte zügig abgelöscht werden.

Die Straßen Brunnenstraße und Blechgasse wurden für die Einsatzdauer von 1,5 Stunden für den Verkehr gesperrt.

Zwei Stunden nach Einsatzende führte die Löschgruppe Gielsdorf eine Einsatzkontrolle mittels Wärmebildkamera durch.

Neben den drei Löschgruppen war der Einsatzleitwagen und der Einsatzführungsdienst mit rund 50 ehrenamtlichen Einsatzkräften für eine Einsatzdauer von einer Stunde im Einsatz.

An diesem Tag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Alfter zu drei weiteren Einsätzen alarmiert. Am Mittag, um 13:11 Uhr, haben die Löschgruppe Alfter und die Tagesalarmgruppe gemeinsam mit den Einsatzkräften der Drehleiter aus Bornheim den Rettungsdienst beim Patiententransport aus einer Wohnung unterstützt. Am Nachmittag, um 16:02 Uhr, löste eine Brandmeldeanlage in einem Altenheim in Oedekoven eine Alarmierung aus. Zeitnah nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte Entwarnung gegeben werden. Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund einer Staubentwicklung im Zuge von handwerklichen Arbeiten ausgelöst. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung zum Brandeinsatz in Gielsdorf wurde die Löschgruppe Alfter zu einer technischen Hilfeleistung nach Alfter alarmiert. Die Löschgruppe Witterschlick wurde aus dem Brandeinsatz in Gielsdorf entlassen um die Löschgruppe Alfter zu unterstützen. Die Einsatzkräfte haben die Tür geöffnet und den Patienten an den Rettungsdienst übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell