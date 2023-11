POL-KN: (Vöhringen/Lkr. Rottweil) Einbruch in Firma- Zeugen gesucht (13./14.11.2023)

Rottweil (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, bohrten Unbekannte einen Tankdeckel eines auf dem Parkplatz des Rottweiler Freibads in der Stadionstraße abgestellten Lastwagens auf, um aus diesem Diesel abzuschlauchen. Als die Mitarbeiter der Firma am Morgen den Lastwagen in Betrieb ...

mehr