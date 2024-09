Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebesgut und Betäubungsmittel bei Wohnungsdurchsuchung festgestellt

Neustrelitz (ots)

Am 03.09.2024 gegen 04:00 meldete ein Zeuge bei der Neustrelitzer Polizei einen möglichen Einbrecher in der Zierker Straße in Neustrelitz . Dieser ergriff die Flucht, als sich der Zeuge bemerkbar machte. Aufgrund einer ausführlichen Täterbeschreibung und des auffälligen Merkmals eines mitgeführten Hundes konnten die Beamten eine kurz zuvor in der Streifentätigkeit festgestellte polizeibekannte männliche Person als Tatverdächten ausmachen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde die Anschrift des Verdächtigen überprüft. Hierbei konnten die Kollegen eine Person im Treppenaufgang feststellen, welche beim Erblicken der Polizeibeamten ein zuvor gehaltenes Stand-Up-Paddle-Board fallen ließ und fluchtartig in eine Wohnung rannte. Der Name des Tatverdächtigen befand sich am Klingelschild der Wohnung, in welche die Person geflohen ist. Eine Personenüberprüfung ergab, dass der Mann bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte polizeilich bekannt ist.

Nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen über Klingeln und Klopfen in die Wohnung zu gelangen, wurde eine Durchsuchung der Wohnung angeordnet. Der Tatverdächtige befand sich gemeinsam mit seinem Hund in der Wohnung. Während der Durchsuchungsmaßnahme wurden diverse Werkzeuge und ein hochwertiges E-Bike festgestellt. Eine Fahndungsüberprüfung der Rahmennummer des E-Bikes ergab, dass dieses am 19.08.2024 im Polizeihauptrevier Neustrelitz als gestohlen gemeldet wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten die Beamten weiterhin über ein halbes Kilogramm Haschisch, Marihuana und andere Betäubungsmittel finden und beschlagnahmen.

Aufgrund der Gesamtsituation kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Stand-Up-Paddle-Board und dem Werkzeug auch um Diebesgut handelt. Aus diesem Grund wurden diese Gegenstände sichergestellt.

Den 32-jährigen Deutschen erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen mehrfachen Diebstahls, Hausfriedensbruch, Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz und Betäubungsmittelgesetz.

Der Eigentümer des gestohlenen E-Bikes konnte im Nachhinein durch die Kriminalpolizei Neustrelitz kontaktiert werden. Das Fahrrad befindet sich mittlerweile wieder beim glücklichen und dankbaren Eigentümer.

Nun sucht die Polizei weiterhin Eigentümer der aufgefundenen Gegenstände. Wenn Sie im Bereich von Neustrelitz in der Vergangenheit zum Opfer einer Diebstahlshandlung wurden und Ihnen ein Stand-Up-Paddle-Board oder Werkzeuge entwendet wurden, melden Sie sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580. Im besten Fall kann das vermeintliche Diebesgut zugeordnet und an die Eigentümer übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell