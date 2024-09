LPI-NDH: Erfolgreicher Schockanruf - Täter bereichern sich

Bad Tennstedt (ots) - Am Urleber Kreuz ereignete sich auf der Landstraße 3176 am Mittwoch gegen 07 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein aus Urleben kommender Opel beabsichtigte auf die o.g. Landstraße aufzufahren und übersah einen vorfahrtsberechtigten Mitsubishi. In Folge der Kollision beider Fahrzeuge wurde ein Fahrzeugführer verletzt und zur medizinischen Behandlungen ein Klinikum gebracht. Rückfragen ...

