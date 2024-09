LPI-NDH: Täter nach Bedrohung gestellt

Bad Langensalza (ots) - Ein derzeit unbekannter Täter erpresste am Mittwoch gegen 00.45 Uhr von einem 24-Jährigen unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstandes in der Gothaer Straße die Herausgabe von seiner Geldbörse. Mit dieser entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. In dem Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Dokumenten des Geschädigten auch ein geringer Betrag an Bargeld. Der Täter wird auf 30 ...

