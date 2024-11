Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand, Sachbeschädigungen

Crailsheim: Frau bei Abbiegevorgang übersehen

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr lief eine 29-jährige Fußgängerin die Weickstraße in Richtung Peter-und-Paul-Straße, als an der Einmündung zur Peter-und-Paul-Straße ein bislang unbekannter Pkw die Frau streifte. Die Frau stürzte daraufhin auf die Straße. Das Fahrzeug war zuvor aus der Peter-und-Paul-Straße auf die Weickstraße nach rechts eingebogen. Nachdem die Frau zu Boden gestürzt war, verließ das Fahrzeug unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem Pkw soll es sich laut Zeugenaussagen um einen roten Kombi handeln. Weshalb die Polizei Crailsheim nun Zeugen bittet sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu diesem Vorfall zu melden.

Crailsheim: Scheibenwischer abgerissen

Ein weißer Opel, welcher im Heilig-Kreuz-Weg geparkt war, wurde am Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr beschädigt. Unbekannte rissen in diesem Zeitraum die Scheibenwischer des Fahrzeugs ab, weshalb das Polizeirevier Crailsheim nun nach Zeugen sucht, welche relevante Hinweise zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 07951 4800 geben können.

Wallhausen: Unfall mit vier Verletzten

Am Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr ereignete sich auf der L2247 ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer geriet nach einer Rechtskurve leicht nach links in den Grünstreifen, zog daraufhin nach rechts und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen stellte sich quer zur Fahrtrichtung und kam von der Fahrbahn ab. Schließlich prallte das Fahrzeug mit der Fahrerseite im Bereich der Hinterachse gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Mitfahrer auf der Rückbank, 17 und 21 Jahre, welche nicht angeschnallt waren, wurden schwer verletzt. Der 17-Jährige musste zudem von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Alle vier Insassen wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor.

Bühlerzell: Fahrzeugbrand

Am Donnerstag gegen 12 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Fahrzeug mitgeteilt, welches auf der K2632 stehen würde. Ein 68-jähriger Daimler-Benz Fahrer befuhr zuvor die K2632 von Sulzbach-Laufen in Fahrtrichtung Immersberg, als dieser Raus aus seinem Motorblock bemerkte. Die Feuerweher, welche mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, konnte nachdem die den Brand gelöscht hatten einen technischen Defekt als Brandursache benennen. Der Sachschaden wird auch mehrere tausend Euro geschätzt, weshalb man von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgeht.

Schwäbisch Hall: Unfall im Baustellenbereich

Ein 72-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 18:50 Uhr die Stuttgarter Straße in einer Baustelle, als es zu einem Verkehrsunfall kam. In einer Engstelle schätzte der Fahrer den Straßenverlauf falsch ein und gelang daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Auf dieser kam es anschließend zu einer Kollision mit einem 69-jährigen Audi-Fahrer. Beide Insassen blieben unverletzt, jedoch entstand ein hoher Sachschaden in einer Höhe im fünfstelligen Bereich.

Frankenhardt: Lkw soll Unfall verursacht haben - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf der L1064 am Donnerstag gegen 14 Uhr sucht die Polizei nun Zeugen. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die L1064 von Fründelhardt in Richtung Spaichbühl, als ihm in einer Linkskurve ein unbekannter Lkw mit Anhänger entgegengekommen sein soll. Der Aufleger des Unbekannten soll auf die Gegenspur geraten sein, auf welcher der 39-Jährige fuhr, woraufhin dieser nach rechts ausweichen musste und dabei in den Straßengraben geriet. Daraufhin kippte der Lkw auf die rechte Fahrzeugseite und der Fahrer verletzte sich durch diesen Vorgang schwer, da er nicht angegurtet war. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Lkw von der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Des Weiteren waren die Feuerwehren Frankenhardt und Crailsheim mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort. Auf Grund der unklaren Unfallursache sucht die Polizei nach zwei Pkw-Fahrern, welche mutmaßlich direkt hinter dem Verursacher-Lkw fuhren und bittet diese sich unter der Rufnummer 07904 9426-0 zu melden.

Gerabronn: Unfall beim Abbiegevorgang

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die L1037 in Fahrtrichtung Oberweiler, als dieser gegen 16:40 Uhr nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Eine hinter ihm fahrende 63-jährige Pkw-Fahrerin übersah dies und scherte zum Überholen aus. Daraufhin kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Insgesamt entstanden am Lkw sowie VW ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Ranalierer begeht Sachbeschädigungen

In der Hohenloher Straße kam es am Donnerstagabend gegen 21:50 Uhr zu Sachbeschädigungen, als ein Mann mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Glasscheibe einer Bushaltestelle zerstörte. Kurz darauf beschädigte dieser noch einen Linienbus, indem er verschiedene Gegenstände gegen den Bus warf. Gegen 23:15 Uhr kam es zu einem weiteren Vorfall in der Straße "Am Burgberg", bei dem der Mann erneut randalierte. Dort konnte die Polizei schließlich einen 56-jährige Mann antreffen. Während der Kontrolle zog er ein Messer und zeigte sich gegenüber den Beamten uneinsichtig, beschimpfte und bedrohte sie und widersetzte sich mehrfach deren Anweisungen. Nachdem er das Messer schließlich niederlegte, konnten die Beamten ihn überwältigen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Zudem stellte sich während der Befragung heraus, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Daraufhin wurde er in ein Klinikum verbracht. Der 56-Jährige sieht nun einer Strafanzeige entgegen.

