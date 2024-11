Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrspolizei kontrolliert Gefahrguttransporte

Aalen (ots)

Braunsbach: Verkehrspolizei kontrolliert Gefahrguttransporte

Am Dienstag führte die Verkehrspolizei zwischen 09:30 Uhr und 15 Uhr auf der A6 auf dem Parkplatz Kochertalbrücke eine gezielte Kontrolle von Gefahrguttransporten durch.

Im Zuge dieser Kontrolle, bei der insgesamt 8 Polizeikräfte im Einsatz waren, wurden 24 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei mussten die Beamten mehrere Verstöße zur Anzeige bringen. Ein Transport wies technische Mängel auf. In einem Fall war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Drei Fahrer verstießen gegen Gefahrgutrechtliche Vorschriften und in acht Fällen wurde die Lenk- und Ruhezeit überschritten. Insgesamt behielten die Beamten Sicherheitsleistungen in Höhe von etwa 3400 Euro ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell