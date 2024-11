Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waldstetten: Präventionsveranstaltung in der Stuifenhalle

Aalen (ots)

Nachdem die mobile Beratungsstelle mit dem Informationsmobil der Polizei Baden-Württemberg am 14. Oktober auf dem Malzeviller Platz auf großes Interesse stieß, wird nun am Montag, 18. November um 19 Uhr, eine Präventionsveranstaltung zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Stuifenhalle folgen. Nach der Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Michael Rembold und einem Grußwort des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Aalen, Herrn Reiner Möller, wird sich Herr Reiner Klotzbücher mit seinen Kollegen vom Referat Prävention sowie Kriminalbeamte der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl Zeit nehmen, die Fragen der Bevölkerung zu beantworten. Anhand von Anschauungsobjekten in der Halle werden verschiedene Möglichkeiten zur Wohnungssicherung realitätsnah aufgezeigt. Die Gemeinde Waldstetten sowie das Polizeipräsidium Aalen laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich zu dieser Präventionsveranstaltung ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell