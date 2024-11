Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsversuch, Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Fahrraddiebstahl, Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Winnenden: Einbruchsversuch

In der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag, 08:00 Uhr versuchten unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in Büroräumlichkeiten in der Wiesenstraße einzudringen. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits letzte Woche Freitag, am 08.11.2024 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Daniel-Steinbock-Straße einen dort geparkten BMW. Der Unfallverursacher hinterließ einen Zettel am beschädigten BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Später wurde der Fahrer des BMW von zwei unbekannten Zeugen angesprochen, die den Unfall beobachtet hatten. Diese zwei Männer und andere Zeugen werden gebeten, telefonisch mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Kontakt zu treten.

Schorndorf: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten im Verlauf des Donnerstags ein E-Bike der Marke "Cube" aus einem unverschlossenen Kellerraum in der Mühlgasse. Das schwarze Fahrrad war mit Satteltaschen ausgestattet und war mittels eines Kettenschlosses gesichert. Es hatte ein Wert von etwa 3.700 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Backnang-Steinbach: Vorfahrt missachtet

Etwa 1.000 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Lindenplatz und Oberbrüdener Straße. Am Donnerstag gegen 13:40 Uhr missachtete eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt eines 17-jährigen Motorroller-Fahrers. Dieser musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte der Roller-Fahrer. Er blieb unverletzt. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Backnang.

