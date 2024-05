Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Gärtnerei im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Über einen rund ein Meter hohen Zaun verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (28.5.) zunächst Zutritt zum Grundstück einer Gärtnerei in der Bergstraße. Aus unterschiedlichen Räumen entwendeten die unbekannten Täter mehrere akkubetriebene Werkzeuge. Unter anderem mit einem Bohrschrauber, einem Kompressor und mehreren Lampen machten sich die Unbekannten unbemerkt aus dem Staub. Sie hinterließen einen Schaden von rund tausend Euro. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang bemerkt haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

