POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots) - Winnenden: Einbruchsversuch In der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag, 08:00 Uhr versuchten unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in Büroräumlichkeiten in der Wiesenstraße einzudringen. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise auf die ...

mehr