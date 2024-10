Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beim Überholen von Straße gedrängt

Bild-Infos

Download

Gommersheim (ots)

Am Dienstag, gegen 15.55 Uhr, überholte ein 63-jähriger PKW-Fahrer einen E-Scooter Fahrer auf der L530 von Freisbach kommend in Richtung Gommersheim. Beim Überholvorgang streifte er den 47-jährigen Scooter-Fahrer so, dass dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und ins Bankett stürzte. Hierbei zog er sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell