POL-GF: Zeugen zu Unfall im Katzenbergkreisel gesucht

LK Gifhorn (ots) - Brand eines Einfamilienhauses in Neudorf Platendorf: Am Freitag 19.07.2024, 22:45 Uhr, wird der Feuerwehr sowie der Polizei ein Garagenbrand in der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wird der Brand bestätigt, welcher sich trotz umgehend eingeleiteter Löscharbeiten auf das angrenzende Wohnhaus ausbreitet ...

