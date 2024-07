Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung der Polizeiinspektion Gifhorn 19.07.2024 - 21.07.2024

Brand eines Einfamilienhauses in Neudorf Platendorf:

Am Freitag 19.07.2024, 22:45 Uhr, wird der Feuerwehr sowie der Polizei ein Garagenbrand in der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wird der Brand bestätigt, welcher sich trotz umgehend eingeleiteter Löscharbeiten auf das angrenzende Wohnhaus ausbreitet und bis in den Dachstuhl vordringt. Es kommt zu keinerlei Personenschäden. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro beziffert. Der Löscheinsatz wurde von den Feuerwehren der Samtgemeinde Sassenburg abgearbeitet. Die Polizei Gifhorn, führte erste Ermittlungen am Brandort, noch in der Nacht durch. Der Brandort wurde zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt. Am Samstag musste die Feuerwehr nochmals zu Nachlöscharbeiten zum Brandobjekt ausrücken.

Wohnhauseinbrüche:

Am Freitag, 19.07.2024, gegen 13:30 Uhr, wird der Polizei ein Einbruch in eine Doppelhaushälfte am Eyßelheideweg im Gifhorner Stadtgebiet gemeldet. Es wird vor Ort festgestellt, dass die Täter in das Wohnhaus gelangten und dieses offenbar nach Wertgegenständen durchsuchten. Ob die Täter aus dem Besitz der abwesenden Eigentümer etwas entwendeten ist derzeit unbekannt. Der Einbruch soll sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.07.2024, 15:30 Uhr - Freitag, 19.07.2024, 13:30 Uhr, ereignet haben.

Im Gifhorner Stadtteil Winkel, drangen Einbrecher ebenfalls in ein Wohnhaus ein. Die Tatzeit liegt hier zwischen Donnerstag, 18.07.2024, 17:10 Uhr - Freitag, 19.07.2024, 17:00 Uhr. Auch in diesem Fall wurde das Innere des Hauses, in Abwesenheit der Hausbewohner, nach Wertgegenständen durchsucht. Diebesgut ist momentan auch in diesem Fall nicht zu benennen.

Am Samstag, 20.07.2024, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Salzwedeler Straße in Brome ein. Auch hier kann, zum momentanen Zeitpunkt, keine Angabe über mögliches Diebesgut gemacht werden.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen mit der Polizei Gifhorn, Tel.: 05371 - 980-0, in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall Meinersen:

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkraftradfahrer kam es am Samstag, 20.07.2024, 13:30 Uhr, auf der Uetzer Straße in Meinersen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 17-jährige aus der Samtgemeinde Meinersen die Uetzer Straße und übersah den vor ihm fahrenden Pkw eines 49-jährigen, welcher ebenfalls aus der Samtgemeinde Meinersen kommt. Der Kleinkraftradfahrer fuhr auf das Fahrzeugheck des Pkw auf und kam zum Sturz. Er wird unmittelbar durch Zeugen und den Beteiligten Fahrzeugführer erstversorgt. Später kam der Kleinkraftradfahrer, vermutl. mit Armfrakturen in das Klinikum Gifhorn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 3500 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Groß Schwülper:

Am Sonntag, 21.07.2024, gegen 01:10 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Meine, eine Pkw mit Braunschweiger Kennzeichen. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Helmstedter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ferner ergaben Ermittlungen, dass der 34-jährige sich die Fahrzeugschlüssel ohne Wissen der Fahrzeughalterin genommen habe. Außerdem ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Diesbezüglich wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 34-jährige muss sich nun für mehrere Strafverfahren verantworten.

