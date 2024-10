Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: "Falsche Mitarbeiter" vom Wasserwerk unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.10.2024, gegen 10.15 Uhr, waren in Weil am Rhein zwei unbekannte Männer unterwegs, welche im Unterbaselweg eine 73-jährige Frau zuhause aufsuchten und sich als vermeintliche Mitarbeiter des Wasserwerkes ausgaben. Die 73-Jährige ließ die beiden Männer in ihre Wohnung und wurde von einem der Unbekannten in einem Gespräch abgelenkt, sodass der andere Unbekannte in dieser Zeit deren Wohnung durchsuchen konnte. Nachdem die Unbekannten die Wohnung verließen bemerkte die 73-Jährige das Fehlen von Schmuck und Bargeld.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 25 Jahre alt, kräftige Statur, einer hatte rotbraune Haare und trug Handwerkerkleidung. Er soll Deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Der andere hatte rotbraun gefärbte Haare, welche zu einem Knoten zusammengebunden waren. Der Nacken sei ausrasiert gewesen.

Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Personen, welche ebenfalls Opfer oder Zeuge dieser dreisten Masche geworden sind. Hinweise zu diesen "falschen Mitarbeitern" nimmt der Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 97970 entgegen.

Folgende Tipps der Polizei sollten Sie beachten:

- Sprechen Sie nie mit Fremden über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Seien Sie stets misstrauisch! - Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe! Wählen Sie dazu die Notrufnummer 110 - Sprechen Sie darüber mit Vertrauten / Verwandten

- Sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und informieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder.

