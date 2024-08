POL-SE: Itzehoe/A 23 - Falschfahrer auf der Autobahn - Polizei sucht weitere Zeugen

Quickborn (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06./07.08.2024) ist es in der Kieler Straße zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis gekommen. Die Praxis befindet sich an der B4 im Gebäude eines dortigen Supermarkts. Nach einem Einbruch Ende Juli in Pinneberg (siehe die Pressemitteilung vom 26.07.2024 ...

mehr