POL-SE: Halstenbek - Unbekannte brechen in Küchenstudio ein und entwenden Bargeld - Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen

Bad Bramstedt (ots) - Am Montagnachmittag (05.08.2024) ist es in der Friesenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Entwendete Gegenstände sind bisher nicht bekannt. Eine unbekannte Täterschaft nutzte ein kurzes Zeitfenster von 15:15 Uhr bis 16:30 Uhr, um gewaltsam in das Objekt einzudringen und die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Die Hausbewohner, ...

mehr