Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 5. März 2024

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 218 Mal alarmiert. In 75 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Weiterhin wurden 216 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu drei Brandeinsätzen alarmiert. 17 Mal erfolgte die Alarmierung zur Leistung von Technischer Hilfe. Außerdem kam es zu fünf Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurde.

Brand von Mülltonnen droht auf Gebäude überzugreifen

Wann: 5. März 2024 19:44 - 20:53

Wo: Amalie-Dietrich-Platz/Gorbitz

Ein Löschfahrzeug der Wache Übigau sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz wurden alarmiert, weil aus noch zu ermittelnder Ursache Müllcontainer in Brand geraten waren. Als die ersten Kräfte die Einsatzstelle erreichten, stand ein großer Papiersammelcontainer im Vollbrand. Die Flammen- und Hitzeentwicklung war so immens, dass die unmittelbar benachbarte Fassade einer Tiefgarage in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Gefahr bestand, dass sich der Brand über die Fassade und die Lüftungsanlage des Gebäudes ausbreitet. Deshalb wurden weitere Kräfte nachgefordert und ein umfassender Löschangriff vorgetragen. Mit einem Strahlrohr löschte ein Trupp unter Atemschutz den Brand und verhinderte eine Ausbreitung des Feuers. Die Fassade des Gebäudes musste auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern geöffnet werden, um an verborgene Glutnester zu gelangen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte von Freiwilliger- und Berufsfeuerwehr.

PKW in Elbe - Bergung ist abgeschlossen

Wann: 5. März 2024 09:33 - 11:54 Uhr

Wo: Laubegaster Ufer/Laubegast

Wie bereits schon bekannt, wurde die Feuerwehr Dresden am 11. Februar alarmiert, weil ein PKW in die Elbe gerollt war. Die Suche war in dieser Nacht erfolglos geblieben. Durch den Rückgang des Hochwassers tauchte das Fahrzeug am vergangenen Wochenende wieder auf, was zu zahlreichen Anrufen bei der Feuerwehr führte. Am gestrigen Tage war der Pegel dann soweit gesunken, dass eine Bergung durch den dafür zuständigen Halter des Fahrzeuges nach der Anordnung des Umweltamtes gefahrlos möglich war. Um bei einem eventuellen Austritt von Betriebsmitteln aus dem Fahrzeug bei der Bergung sofort Einsatzmaßnahmen vornehmen zu können, begleitete der diensthabende U-Dienst der Feuerwehr Dresden die Bergungsarbeiten. Die Bergung verlief ohne Komplikationen und es waren seitens der Feuerwehr keinerlei Maßnahmen notwendig.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell