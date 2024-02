Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Heranwachsende bei Schlägerei verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.2.2024 griffen mehrere Personen zwei Heranwachsende auf dem Marktplatz in Beckum an. Dabei wurden die angegriffenen 18-Jährigen leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchten vor Eintreffen der Polizei in Richtung Weststraße. Es kam nach Angaben der Beckumer zuvor zu einem verbalen Streit zwischen den Beteiligten. Während des Angriffs wurden die beiden jungen Männer geschlagen und am Boden liegend getreten. Sie konnten Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen machen, von denen drei während der Fahndung festgestellt wurden. Es handelt sich hierbei um einen 27-jährigen Neubeckumer, einen 18-jährigen Beckumer und einen 21-jährigen Warendorfer. Die Leichtverletzten suchten selbstständig das Krankenhaus auf. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

