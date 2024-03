Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Dresden (ots)

Wann: 3. März 2024 13:09 - 15:15 Uhr

Wo: Eichstraße Ecke Niederwaldstraße/Blasewitz

Aus noch zu ermittelnder Ursache ist es heute Mittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus der Linie 61 und einem PKW VW gekommen. Der Busfahrer hatte in diesem Zusammenhang eine Gefahrenbremsung eingeleitet, woraufhin mehrere Fahrgäste im Bus stürzten. Drei weibliche Patientinnen (73, 87, eine 47-jährige Mutter) und ihr 13-jähriger Sohn wurden dabei zum Teil schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Sechs weitere Patienten trugen leichte Verletzungen davon und wurden vor Ort ambulant versorgt. Um die große Zahl an Verletzten zu versorgen, wurde nach dem Alarmstichwort MANV10 alarmiert. Damit werden zusätzliche Rettungsmittel und Führungsdienste zur Einsatzstelle entsandt, um die Patienten schnellstmöglich einer klinischen Versorgung zuzuführen. Im Einsatz waren neben dem B-Dienst und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache Altstadt, drei Rettungswagen der Rettungswache Johannstadt sowie zwei Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache Striesen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der Bereich gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell