FW Dresden: Rauchwarnmelder alarmiert die Nachbarn - Wohnungsbrand

Dresden (ots)

Wann: 29. Februar 2024 10:39 - 12:35 Uhr Wo: Wilder-Mann-Straße/Trachau

Nachbarn meldeten über den Notruf 112, dass aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamiliengebäudes Brandgeruch drang und ein Rauchwarnmelder laut piepte. Als sich ein Trupp unter Atemschutz gewaltsam Zutritt zur Brandwohnung verschaffte, schlug ihm dichter, schwarzer Brandrauch sowie große Hitze entgegen. Die Kollegen suchten zunächst in der Wohnung nach Personen und Tieren, trafen jedoch niemanden an. Es gelang ihnen, den Brand auf einen Raum zu begrenzen und sie löschten die Flammen mit einem Strahlrohr. Parallel dazu wurde vor dem Gebäude ein Drehleiter in Stellung gebracht, um einen zweiten Fluchtweg zu ermöglichen. Im Anschluss wurde mit Elektrolüftern der giftige Brandrauch aus der Wohnung entfernt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Wilder-Mann-Straße voll gesperrt werden. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Pieschen sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

