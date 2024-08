POL-SE: Bad Segeberg - Geldautomat im Möbelhaus aufgebrochen, Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - In den Kreisen Pinneberg und Segeberg ist es in dem Zeitraum von Freitag (02.08.24) bis Montag (05.08.24) zu mehreren Bränden gekommen. Bilsen - In Bilsen kam es am Freitag (02.08.24), gegen 23:37 Uhr, zu einem Brand von ca. 700 Heuballen. Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche im Brandheider Weg gerieten die Heuballen aus bislang noch ...

