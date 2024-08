POL-SE: Trappenkamp - Verkehrsschilder gestohlen- Zeugen gesucht

Pinneberg (ots) - Am Freitagmorgen (02.08.24) ist in Pinneberg ein Wohnmobil von einem Privatgrundstück entwendet worden. In dem Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil von der Auffahrt eines Grundstücks im Peinerweg in Pinneberg. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein Fiat, R58/Weinsberg in weiß mit Pinneberger ...

mehr