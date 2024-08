Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Wohnmobil vom Grundstück entwendet, Zeugen gesucht

Pinneberg (ots)

Am Freitagmorgen (02.08.24) ist in Pinneberg ein Wohnmobil von einem Privatgrundstück entwendet worden.

In dem Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil von der Auffahrt eines Grundstücks im Peinerweg in Pinneberg.

Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein Fiat, R58/Weinsberg in weiß mit Pinneberger Kennzeichen. Das Wohnmobil war mit einem Fahrradgepäckträger versehen. Auffällig bei dem Wohnmobil sind einige bräunliche Flecken im Bereich der linken, vorderen Front.

Der Wert des Wohnmobils liegt bei ca. 50.000,- EUR

Die Ermittlungen zu dem Diebstahl hat die Kriminalpolizei in Pinneberg übernommen. In dem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 - 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell