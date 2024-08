Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bilsen, Quickborn, Norderstedt, Hasloh - Mehrere Brände von Freitag bis Montag

Bad Segeberg (ots)

In den Kreisen Pinneberg und Segeberg ist es in dem Zeitraum von Freitag (02.08.24) bis Montag (05.08.24) zu mehreren Bränden gekommen.

Bilsen - In Bilsen kam es am Freitag (02.08.24), gegen 23:37 Uhr, zu einem Brand von ca. 700 Heuballen. Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche im Brandheider Weg gerieten die Heuballen aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand.

Quickborn - Am Sonntag (04.08.24), 23:25 Uhr, brannten in Quickborn etwa 15 Rundballen auf einem Feld im "Feldweg".

Norderstedt - Am Montag (05.08.24), 00:50 Uhr, brannte im Kampmoorweg auf einer landwirtschaftlichen Fläche ein Unterstand mit 18 Heuballen.

Hasloh - Ebenfalls am Montag (05.08.24), etwa 09:07 Uhr, brannten auf einem Feld im Einmündungsbereich Dorfstraße / Achtern Felln ca. 200 - 250 Rundballen.

Zu den Bränden in Bilsen, Quickborn und Hasloh hat die Kriminalpolizei in Pinneberg die Ermittlungen übernommen.

Zu dem Brand in Norderstedt ermittelt die Kriminalpolizei in Norderstedt.

Die Ermittlungen zu den Brandursachen laufen noch. Bei allen genannten Bränden kann nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Bränden gibt, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Schadenshöhe für alle o.g. vier Brände dürfte etwa im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich liegen.

In dem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei in Pinneberg und Norderstedt nach Zeugen, die verdächtige Personen, verdächtige Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Beobachtungen gesehen / gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 - 2020 und die Kriminalpolizei in Norderstedt unter Tel. 040 - 528060 entgegen.

Weitere Angaben zu den Bränden in Bilsen und Hasloh sind den Meldungen des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5836576

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5837412

zu entnehmen.

Die Pressemitteilung zu dem Brand in Norderstedt kann in der Meldung der Feuerwehr Norderstedt unter:

https://www.presseportal.de/print/5837308-print.html

nachgelesen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell